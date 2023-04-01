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УЕФА готов помочь Ювентусу в деле о финансовых махинациях

Но потребует ответную услугу.
Сегодня, 15:16
Игроки Ювентуса / Getty Images
Игроки Ювентуса / Getty Images

УЕФА готов помочь Ювентусу с делом о финансовых махинациях, но попросит ответную услугу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Федерация поможет итальянскому клуу на европейском уровне, но только если Ювентус публично откажется от проекта Суперлиги.

Напомним, что формально в Суперлиге остались лишь Барселона, Реал и Ювентус. Экс-президент "старой синьоры" был одним из авторов проекта.

УЕФА недавно открыл расследование против Ювентуса, которое может грозит клубу исключением из еврокубков. Однако Чеферин заявил, что при публичном отказе клуба от Суперлиги, федерация закроет глаза на некоторые нарушения.

Напомним, что ранее с Ювентуса сняли 15 очков, и клубу грозят еще дополнительные санкции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа ювентус

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