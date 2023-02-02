С Ювентуса могут снять еще 20 очков за махинации с зарплатами

Туринский Ювентус никак не может покончить с финансовыми скандалами, клуб может лишиться еще 20 очков, пишет Virgilio Sport.

Несмотря на то, что дело должно было быть закрыто 29 января, федеральный прокурор попросил продлить его еще на 40 дней. По его словам, обнаружились новые бумаги.

Согласно новомуц расследованию Итальянской федерации футбола, "старую синьору" подозревают еще и в финансовых махинациях с зарплатами игроков.

Однако главным аргументом клуба может стать то, что расследование проведено по истечении крайнего срока. Так или иначе, окончательное решение вынесут в марте.

Напомним, что ранее Ювентус уже лишился 15 очков и сейчас занимает лишь 13-ю строчку в Серии А.