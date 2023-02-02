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Футбол

С Ювентуса могут снять еще 20 очков за махинации с зарплатами

Черная полоса клуба никак не закончится.
Сегодня, 21:01
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Туринский Ювентус никак не может покончить с финансовыми скандалами, клуб может лишиться еще 20 очков, пишет Virgilio Sport.

Несмотря на то, что дело должно было быть закрыто 29 января, федеральный прокурор попросил продлить его еще на 40 дней. По его словам, обнаружились новые бумаги.

Согласно новомуц расследованию Итальянской федерации футбола, "старую синьору" подозревают еще и в финансовых махинациях с зарплатами игроков.

Однако главным аргументом клуба может стать то, что расследование проведено по истечении крайнего срока. Так или иначе, окончательное решение вынесут в марте.

Напомним, что ранее Ювентус уже лишился 15 очков и сейчас занимает лишь 13-ю строчку в Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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