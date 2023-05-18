iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Партнеры Зинченко, Холанд и другие: Определились претенденты на звание лучшего молодого игрока АПЛ

За награду поборется восемь кандидатов.
Сегодня, 15:54
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Пресс-служба АПЛ объявила список кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в чемпионате Англии.

За награду поборется восемь кандидатов, среди которых Эрлинг Холанд, Габриэль Мартинелли, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

Стоит отметить, что от лондонского Арсенала в список попало наибольшее количество исполнителей - 3. По два игрока представлено от Ньюкасла и Брайтона.

Номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в АПЛ:

  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Габриэль Мартинелли (Арсенал)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Александр Исак (Ньюкасл)
  • Свен Ботман (Ньюкасл)
  • Алексис МакАллистер (Брайтон)
  • Мойсес Кайседо (Брайтон)

Стоит отметить, что на награду могли претендовать все футболисты из чемпионата Англии, которым на начало сезона было не более 23 лет.

Напомним. ранее стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в сезоне-2022/23, среди которых есть экс-наставник Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

Статьи по теме

Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Определились номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ Определились номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала
Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Европа19:23
Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Бокс19:20
Хирн оценил возможность проведение боксерского боя между Джошуа и Нганну
Европа19:00
Главный тренер Ливерпуля получил двухматчевую дисквалификацию
НБА18:58
Портленд хочет за счет высокого пика на драфте-2023 построить команду вокруг Лилларда
Европа18:48
Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити
Украина18:37
Бачимо, що не москалі: легионеры Кривбасса поздравили украинцев с Днем вышиванки
Киберспорт18:28
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа18:22
Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого
Европа18:04
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Европа17:51
Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK