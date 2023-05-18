Партнеры Зинченко, Холанд и другие: Определились претенденты на звание лучшего молодого игрока АПЛ

За награду поборется восемь кандидатов.

Пресс-служба АПЛ объявила список кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в чемпионате Англии.

За награду поборется восемь кандидатов, среди которых Эрлинг Холанд, Габриэль Мартинелли, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

Стоит отметить, что от лондонского Арсенала в список попало наибольшее количество исполнителей - 3. По два игрока представлено от Ньюкасла и Брайтона.

Номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в АПЛ:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Габриэль Мартинелли (Арсенал)

Букайо Сака (Арсенал)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Александр Исак (Ньюкасл)

Свен Ботман (Ньюкасл)

Алексис МакАллистер (Брайтон)

Мойсес Кайседо (Брайтон)

Стоит отметить, что на награду могли претендовать все футболисты из чемпионата Англии, которым на начало сезона было не более 23 лет.

Напомним. ранее стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в сезоне-2022/23, среди которых есть экс-наставник Шахтера.