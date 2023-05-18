Де Дзерби в числе номинантов на звание тренера сезона в АПЛ
Итальянец удостоился подобной чести, не проработав даже полную кампанию в чемпионате Англии.
Пресс-служба чемпионата Англии огласила список номинантов на звание лучшего наставника года в АПЛ.
Среди претендентов на эту награду оказались рулевой Арсенала Микель Артета и экс-тренер донецкого Шахтера, возглавляющий ныне Брайтон, Роберто Де Дзерби.
Примечательно, что итальянец удостоился попадание в список номинантов на награду, не проработав в клубе даже полный сезон. Де Дзерби стал главным тренером "чаек" в середине сентября прошлого года.
Список претендентов на звание тренера сезона в АПЛ:
- Микель Артета (Арсенал)
- Роберто Де Дзерби (Брайтон)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Унаи Эмери (Астон Вилла)
- Эдди Хау (Ньюкасл)
- Марку Силва (Фулхэм)
Отметим, что сейчас Брайтон находится на 6 месте в АПЛ, имея на две игры меньше, чем Ливерпуль и Тоттенхэм.