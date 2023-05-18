Де Дзерби в числе номинантов на звание тренера сезона в АПЛ

Итальянец удостоился подобной чести, не проработав даже полную кампанию в чемпионате Англии.

Пресс-служба чемпионата Англии огласила список номинантов на звание лучшего наставника года в АПЛ.

Среди претендентов на эту награду оказались рулевой Арсенала Микель Артета и экс-тренер донецкого Шахтера, возглавляющий ныне Брайтон, Роберто Де Дзерби.

Примечательно, что итальянец удостоился попадание в список номинантов на награду, не проработав в клубе даже полный сезон. Де Дзерби стал главным тренером "чаек" в середине сентября прошлого года.

Список претендентов на звание тренера сезона в АПЛ:

Микель Артета (Арсенал)

Роберто Де Дзерби (Брайтон)

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Унаи Эмери (Астон Вилла)

Эдди Хау (Ньюкасл)

Марку Силва (Фулхэм)

Отметим, что сейчас Брайтон находится на 6 месте в АПЛ, имея на две игры меньше, чем Ливерпуль и Тоттенхэм.