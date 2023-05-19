Стильно и ярко: Манчестер Сити представил новую домашнюю форму
Английский Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.
Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете, на которой также присутствуют несколько элементов.
Пресс-служба Манчестер Сити сообщает, что форма посвящена 20-летию домашней арене - Этихад.
"Форма чтит знаковые черты стадиона Этихад и вдохновленная футболкой, которую носили в течение первого сезона на новом стадионе. В августе 2003 года, после 80 лет на Мэйн Роуд, Манчестер Сити совершил важный переезд в три с половиной мили на стадион Этихад.
Дизайн передней части новой домашней футболки вдохновлен уникальной архитектурой стадиона Этихад, в том числе четырьмя гигантскими башнями, видимыми снаружи стадиона, образующими полосы на футболке в тон".
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Забавно, что на задней части шеи указан почтовый индекс стадиона.
"Почтовый индекс стадиона указан на задней части шеи в честь 20-летия нового дома Сити и украшен белым воротником с V-образным вырезом, вдохновленным первой формой, использованной на Этихаде, домашней футболкой сезона 2003/04", - говорится в презентации.
Ранее сообщалось, что Бавария презентовала новую домашнюю форму.