Стильно и ярко: Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

Английский Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете, на которой также присутствуют несколько элементов.

Пресс-служба Манчестер Сити сообщает, что форма посвящена 20-летию домашней арене - Этихад.

"Форма чтит знаковые черты стадиона Этихад и вдохновленная футболкой, которую носили в течение первого сезона на новом стадионе. В августе 2003 года, после 80 лет на Мэйн Роуд, Манчестер Сити совершил важный переезд в три с половиной мили на стадион Этихад.

Дизайн передней части новой домашней футболки вдохновлен уникальной архитектурой стадиона Этихад, в том числе четырьмя гигантскими башнями, видимыми снаружи стадиона, образующими полосы на футболке в тон".

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Забавно, что на задней части шеи указан почтовый индекс стадиона.

"Почтовый индекс стадиона указан на задней части шеи в честь 20-летия нового дома Сити и украшен белым воротником с V-образным вырезом, вдохновленным первой формой, использованной на Этихаде, домашней футболкой сезона 2003/04", - говорится в презентации.

Ранее сообщалось, что Бавария презентовала новую домашнюю форму.