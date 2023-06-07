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Футбол

Джуд Беллингем - игрок мадридского Реала

Английский полузащитник
Сегодня, 17:41

Дортмундская Боруссия объявила о продаже своего лидера Джуда Беллингема в мадридский Реал.

За англичанина "сливочные" заплатят 100 млн евро + бонусы. Сам футболист скоро пройдет медицинские тесты и подпишет контракт на шесть лет.

За 132 матча в Боруссии Беллингем забил 24 гола и отдал 25 ассистам, а также в достаточно молодом возрасте "дорос" до звания вице-капитана клуба. Единственным выигранным трофеем в Германии для него стал Кубок страны.

Отметим, что около месяца назад отказался продлевать контракт с Боруссией, что могло служить для руководства клуба "зеленым светом" на продажу футболиста.


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