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Беллингем отказался от продления контракта с Боруссией Дортмунд

Английский талант отклонил предложение "шмелей", похоже, окончательно определившись со своим будущим.
Сегодня, 15:17
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем отказался от подписания нового контракта со своим нынешним клубом.

Как сообщает Bild, "шмели" предлагали 19-летнему футболисту продлить договор еще на один год, до лета 2026 года, с существенным увеличением заработной платы до 14 миллионов евро за сезон, но получили отказ от игрока.

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Ожидается, что полузащитник сборной Англии продолжит карьеру в мадридском Реале, который готов подписать с ним контракт до 2029 года с окладом до 20 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне англичанин провел в составе Боруссии Д во всех турнирах 41 матч, отличившись 13 голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Беллингем принял решение перейти в мадридский Реал.

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