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Анчелотти высказался об интересе Реала к Беллингему

Итальянец прокомментировал возможный летний трансфер англичанина.
Сегодня, 12:56
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Наставник мадридского Реала прокомментировал интерес клуба к Джуду Беллингему.

По словам итальянца, он не собирается высказываться об игроках других команд.

"К сожалению, Беллингем игрок дортмундской Боруссии и мне не нравится говорить об игроках других команд, извините", - заявил Анчелотти.

Стоит сказать, что английский хавбек является самым желанным активом на предстоящем летнем трансферном рынке, но, Боруссия требует за него примерно 150 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль вышел из гонки за Беллингема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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