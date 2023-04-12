Ливерпуль вышел из гонки за хавбека Боруссии Дортмунд

"Красные" не будут бороться за Беллингема.

Ливерпуль отказался от борьбы за полузащитника Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Красные" не собираются участвовать в аукционе за игрока, так как "шмели" хотят выручить за своего футболиста не менее 135 млн евро плюс бонусы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уже сообщил руководству клуба, что необходимо переключиться на других игроков, более бюджетных, но не сильно уступающих в качестве.

Таким образом, в шорт-листе клуба: Мейсона Маунт (Челси), Мойсес Кайседо (Брайтон), Матеуш Нуньеш (Вулверхэмптона) и Райан Гравенберх (Баварии).

Ранее сообщалось, что хавбек Ливерпуля покинет клуб по окончанию этого сезона.