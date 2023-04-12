iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль вышел из гонки за хавбека Боруссии Дортмунд

"Красные" не будут бороться за Беллингема.
Сегодня, 00:14
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Ливерпуль отказался от борьбы за полузащитника Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Красные" не собираются участвовать в аукционе за игрока, так как "шмели" хотят выручить за своего футболиста не менее 135 млн евро плюс бонусы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уже сообщил руководству клуба, что необходимо переключиться на других игроков, более бюджетных, но не сильно уступающих в качестве.

Таким образом, в шорт-листе клуба: Мейсона Маунт (Челси), Мойсес Кайседо (Брайтон), Матеуш Нуньеш (Вулверхэмптона) и Райан Гравенберх (Баварии).

Ранее сообщалось, что хавбек Ливерпуля покинет клуб по окончанию этого сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Боруссия Дортмунд джуд беллингем

Статьи по теме

Боруссия Дортмунд продлила контракт с одним из ключевых полузащитников Боруссия Дортмунд продлила контракт с одним из ключевых полузащитников
Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче против Ливерпуля Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче против Ливерпуля
"Не самый лучший день": Зинченко отреагировал на упущенную победу в матче с Ливерпулем "Не самый лучший день": Зинченко отреагировал на упущенную победу в матче с Ливерпулем
Отчаяние и боль: Зинченко сверхэмоционально воспринял свою голевую ошибку в матче с Ливерпулем Отчаяние и боль: Зинченко сверхэмоционально воспринял свою голевую ошибку в матче с Ливерпулем
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:01
Тухель: Нас жестоко карали, а ошибка Упамекано стоила нам всей игры
Киберспорт00:51
Отбор на Paris Major 2023: Monte сыграют с Heroiс, Astralis будет противостоять Spirit
Лига Чемпионов00:46
Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:30
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:21
Бенфика - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:16
Ман Сити разгромил Баварию в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
Европа00:14
Ливерпуль вышел из гонки за хавбека Боруссии Дортмунд
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Интер обыграл Бенфику в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:55
Лига чемпионов: Ман Сити уничтожил Баварию, Бенфика уступила Интеру
Украина23:25
Экс-форвард сборной Украины посетил тренировочный лагерь украинского чемпиона мира по боксу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK