Хавбек Ливерпуля покинет клуб по окончанию этого сезона

Артур не подпишет полноценного контракта с "красными".

Ливерпуль определился со своим решением по бразильцу Артуру.

Как сообщает Football Insider, "красные" не будут выкупать контракт игрока у Ювентуса.

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При этом и "бьянконери" не рассчитывают на полузащитника, поэтому ему придется искать новую команду

26-летний футболист сыграл лишь 13 минут за мерсисайдцев. В составе коллектива Юргена Клоппа он зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.