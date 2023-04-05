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Бавария, Ливерпуль и Атлетико могут бесплатно подписать хавбека Айнтрахта

Команды проявили интерес к игроку, чей контракт с "орлами" подойдет к концу будущим летом.
Сегодня, 16:20
Даити Камада / Getty Images
Даити Камада / Getty Images

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Даити Камада практически наверняка покинет команду будущим летом.

Контракт 26-летнего японца с "орлами" подходит к концу и стороны не могут договориться о новой сделке.

В связи с этим другие клубы уже готовят свои предложения. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на испанское издание Relevo, наибольших интерес к игроку проявили мюнхенская Бавария и Ливерпуль.

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Среди прочих заинтересованных в футболисте также называется мадридский Атлетико.

В нынешнем сезоне Даити Камада появился на поле 37 раз во всех турнирах. На его счету 13 голов и пять результативных передач.

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