Бавария - Фрайбург: обзор и результат матча Кубка Германии 04.04.2023
"Красные" вылетели из первого турнира под руководством Томаса Тухеля.
В рамках четвертьфинала Кубка Германии Бавария встретилась с Фрайбургом.
Коллектив Томаса Тухеля открыл счет в матче на 19 минуте усилиями Дайо Упамекано.
Впрочем, уже через несколько минут Хофлер сравнял счет в поединке.
Ничейный результат держался до последнего и было уже очень близко до компенсированного времени, но, мюнхенцы "привезли" себе пенальти, которое реализовал Лукас Холер.
Статистика матча Кубка Германии Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург 1:2
Голы: Упамекано, 19 - Хофлер, 27, Холер, 90+4
Удары: 16:10
Удары в створ: 4:4
Атаки: 136 - 105
Владение мячем: 67% - 33%