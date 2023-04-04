Бавария - Фрайбург: обзор и результат матча Кубка Германии 04.04.2023

В рамках четвертьфинала Кубка Германии Бавария встретилась с Фрайбургом.

Коллектив Томаса Тухеля открыл счет в матче на 19 минуте усилиями Дайо Упамекано.

Впрочем, уже через несколько минут Хофлер сравнял счет в поединке.

Ничейный результат держался до последнего и было уже очень близко до компенсированного времени, но, мюнхенцы "привезли" себе пенальти, которое реализовал Лукас Холер.

Статистика матча Кубка Германии Бавария - Фрайбург

Бавария - Фрайбург 1:2

Голы: Упамекано, 19 - Хофлер, 27, Холер, 90+4

Удары: 16:10

Удары в створ: 4:4

Атаки: 136 - 105

Владение мячем: 67% - 33%