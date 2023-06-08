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Ибрагимович может вернуться в Милан

Но уже в качестве менеджера.
Сегодня, 00:58

Руководство Милана хочет пригласить Златана Ибрагимовича на административную должность в клубе, утверждает Calciomercato. 

Владелец клуба Джерри Кардинале убежден, что швед - идеальный человек на роль менеджера, который станет мостиком между игроками и руководством. 

В обязанности Златана войдет поддержка здоровой атмосферы в раздевалке и мотивация игроков. Также через него команда сможет поддерживать постоянную связь с руководством. 

Однако шансы, что Ибрагимович примет предложение “россонери” невысоки, ведь ранее швед заявлял, что собирается посвятить все лето отдыху. 

Если сделка сорвется, руководство клуба продолжит поиски человека, который смог делать эту работу, а также был тесно связан с клубом. 

Ранее, напомним, стало известно, что Стефано Пиоли сохранит должность главного тренера Милана.


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