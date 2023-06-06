Определился судьба Пиоли в Милане после ухода руководства

Главный тренер Милана Стефано Пиоли будет работать в итальянском клубе в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, специалист остается на своем посту.

Отметим, что президент Милана оказало полную поддержку тренеру.

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Напомним, что новое руководство Милана приняло решение уволить директоров клуба Паоло Мальдини и Фредерико Массару.

В текущем сезоне Милан занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Ибрагимович рассказал, когда решил завершить карьеру.