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Футбол

Определился судьба Пиоли в Милане после ухода руководства

Специалист продолжит карьеру в итальянском гранде.
Сегодня, 14:06
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли будет работать в итальянском клубе в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, специалист остается на своем посту.

Отметим, что президент Милана оказало полную поддержку тренеру.

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Напомним, что новое руководство Милана приняло решение уволить директоров клуба Паоло Мальдини и Фредерико Массару.

В текущем сезоне Милан занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Ибрагимович рассказал, когда решил завершить карьеру.


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