Определился судьба Пиоли в Милане после ухода руководства
Специалист продолжит карьеру в итальянском гранде.
Главный тренер Милана Стефано Пиоли будет работать в итальянском клубе в следующем сезоне.
Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, специалист остается на своем посту.
Отметим, что президент Милана оказало полную поддержку тренеру.
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Напомним, что новое руководство Милана приняло решение уволить директоров клуба Паоло Мальдини и Фредерико Массару.
В текущем сезоне Милан занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее Ибрагимович рассказал, когда решил завершить карьеру.