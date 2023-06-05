Ибрагимович рассказал, когда решил завершить карьеру

Экс-форвард Милана Златан Ибрагимович рассказал, когда принял решение о завершении профессиональной карьеры.

"Я решил уйти из футбола, когда я проснулся и шел дождь, я сказал: "Даже Бог плачет". Я принимал решение в последние десять дней. Я принял его, даже не имея возможности завершить карьеру, выйдя на поле.

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Вместе с тем то, что я пережил сегодня, было очень красиво, это память на всю жизнь. Теперь моя машина поедет в Миланелло без меня. Будем искать другие маршруты", – сказал 41-летний швед в интервью Football Italia.

Напомним, за свою выдающуюся карьеру Златан Ибрагимович поиграл в таких командах, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, выиграв с ними 32 трофея.