Ибрагимович шедеврально унизил фанатов, которые освистали его во время прощальной речи

Шведский футболист в собственной манере ответил на критику болельщиков.

В рамках 38-го тура чемпионата Италии Милан обыграл Верону (3:1). После финального свистка шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Во время прощальной речи болельщики гостевой команды освистали именитого нападающего.

Читай также: Чемпион и спаситель: Карикатурист посвятил оригинальный мультик Ибрагимовичу в честь завершения карьеры

Ибрагимович не растерялся и унизил фанатов Вероны на весь стадион.

"Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне – вы увидели меня".

Отметим, что Верона финишировала 18-й в турнирной таблице чемпионата Италии и ей придется сыграть дополнительный матч за право остаться в Серии А.