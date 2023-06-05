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Футбол

Ибрагимович шедеврально унизил фанатов, которые освистали его во время прощальной речи

Шведский футболист в собственной манере ответил на критику болельщиков.
Сегодня, 10:06
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

В рамках 38-го тура чемпионата Италии Милан обыграл Верону (3:1). После финального свистка шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Во время прощальной речи болельщики гостевой команды освистали именитого нападающего.

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Ибрагимович не растерялся и унизил фанатов Вероны на весь стадион.

"Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне – вы увидели меня".

Отметим, что Верона финишировала 18-й в турнирной таблице чемпионата Италии и ей придется сыграть дополнительный матч за право остаться в Серии А.


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