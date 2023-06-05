Ибрагимович шедеврально унизил фанатов, которые освистали его во время прощальной речи
Шведский футболист в собственной манере ответил на критику болельщиков.
В рамках 38-го тура чемпионата Италии Милан обыграл Верону (3:1). После финального свистка шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.
Во время прощальной речи болельщики гостевой команды освистали именитого нападающего.
Читай также: Чемпион и спаситель: Карикатурист посвятил оригинальный мультик Ибрагимовичу в честь завершения карьеры
Ибрагимович не растерялся и унизил фанатов Вероны на весь стадион.
"Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне – вы увидели меня".
Отметим, что Верона финишировала 18-й в турнирной таблице чемпионата Италии и ей придется сыграть дополнительный матч за право остаться в Серии А.