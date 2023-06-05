Верона и Специя сыграют дополнительный матч за место в Серии А
По итогам 38-го тура итальянской Серии А Верона и Специя не сумели определить того, кто вместе с Сампдорией и Кремонезе вылетит в Серию Б.
В последнем туре чемпионата Италии "мастифы" уступили Милану (1:3), в то время как команда Виктора Коваленко проиграла Роме (1:2). Обе команды набрали по 31 очку.
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Несмотря на то, что у коллективов не идентичные показатели забитых и пропущенных голов, а также нет паритета в личных встречах, их ждет кое-что особенное.
По регламенту Серии А, введенному в прошлом году, если команды имеют одинаковое количество очков, им придется сыграть дополнительный матч плей-офф за право остаться в Серии А, сообщает Goal.
Потому Верона и Специя поборются за место в элите итальянского футбола в рамках дополнительного поединка, который состоится 11 июня.
Если же по истечению 90 минут они так и не определят победителя, команды приступят сразу к серии послематчевых пенальти.