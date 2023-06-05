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Футбол

Верона и Специя сыграют дополнительный матч за место в Серии А

Командам не хватило 38 туров чемпионата, чтобы решить, кто останется в высшем дивизионе, а кто отправится покорять Серию Б.
Сегодня, 01:03
Специя - Верона / Getty Images
Специя - Верона / Getty Images

По итогам 38-го тура итальянской Серии А Верона и Специя не сумели определить того, кто вместе с Сампдорией и Кремонезе вылетит в Серию Б.

В последнем туре чемпионата Италии "мастифы" уступили Милану (1:3), в то время как команда Виктора Коваленко проиграла Роме (1:2). Обе команды набрали по 31 очку.

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Несмотря на то, что у коллективов не идентичные показатели забитых и пропущенных голов, а также нет паритета в личных встречах, их ждет кое-что особенное.

По регламенту Серии А, введенному в прошлом году, если команды имеют одинаковое количество очков, им придется сыграть дополнительный матч плей-офф за право остаться в Серии А, сообщает Goal.

Потому Верона и Специя поборются за место в элите итальянского футбола в рамках дополнительного поединка, который состоится 11 июня.

Если же по истечению 90 минут они так и не определят победителя, команды приступят сразу к серии послематчевых пенальти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верона Серия А Виктор Коваленко Специя

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