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Футбол

Чемпион и спаситель: Карикатурист посвятил оригинальный мультик Ибрагимовичу в честь завершения карьеры

Шведский футболист вошел в мировую историю спорта.
Сегодня, 09:24
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

В рамках 38-го тура чемпионата Италии Милан обыграл Верону (3:1). После финального свистка шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Известный карикатурист Омар Момани посвятил футболисту красочный мультик.

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Художник показал карьерный путь Ибрагимовича, который выиграл множество трофеев и стал спасителем для Милана.

Напомним, в своей карьере Ибрагимович поиграл в таких командах, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, выиграв с ними 32 трофея. Он принял участие в 819 матчах, в которых отметился 493 голами и 201 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ постепенно теряет фан-базу после объявления об уходе Месси.


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