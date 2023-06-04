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"GODbye": фанаты Милана попрощались с Ибрагимовичем

Болельщики "дьяволов" обратились к Златану так, как он себя воспринимает.
Вчера, 23:29
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Матч 38-го тура итальянской Серии А против Вероны мог бы стать последним для Златана Ибрагимовича в футболке Милана, но состояние здоровья не позволяет ему вернуться на футбольное поле - швед не играет с 18 марта.

Вместо этого 41-летний форвард вместе со своей семьей прибыл на Сан-Сиро и занял место в качестве зрителя.

Так как об уходе Златана было известно заранее, фанаты "россонери" подготовили перформанс специально для него - они попрощались с Ибрагимовичем, сделав огромную надпись "Godbye".

Златан это не мог не заметить и выразил фанатам свою любовь и признательность.

Ранее стало известно, что Милан определился с потенциальной заменой Златана Ибрагимовича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович Серия А

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