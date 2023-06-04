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В Милане определились с заменой Ибрагимовичу

"Россонери" нацелились на Арнаутовича.
Сегодня, 09:50
Марко Арнаутович / Getty Images
Марко Арнаутович / Getty Images

Милан попытается усилить линию атаки после ухода  форварда Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

41-летний швед покидает команду летом, ввиду этого "россонери" присмотрели себе нового нападающего. Речь идет об игроке Болоньи Марко Арнаутовиче.

Представители Милана уже контактируют с агентами 34-летнего австрийца. В ближайшее время стороны обсудят детали потенциального сотрудничества.

В текущем сезоне на счету Арнаутовича девять голов в 20 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан болонья Марко Арнаутович

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