Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне

Илкай Гюндоган все ближе и ближе подбирается к тому, чтобы покинуть Манчестер Сити.

Стороны не могут договориться о длительности нового контракта, из-за чего 32-летний немец, скорее всего, покинет Этихад в статусе свободного агента.

Главным претендентом на игрока считается Барселона, однако на арене появился еще один клуб.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на Corriere dello Sport, Гюндоган может продолжить свою карьеру в Милане.

Издание ссылается на свои источники в Англии, которые сообщают, что "красно-черные" уже находятся на продвинутой стадии переговоров с футболистом.

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При этом отмечается, что все будет перенесено на дни после финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити сыграет с миланским Интером.