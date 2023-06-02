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Леау подписал новый контракт с Миланом

Португалец подтвердил свою приверженность миланскому клубу.
Сегодня, 17:37
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Милан на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Рафаэлем Леау.

Португальский вингер поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до лета 2028 года. Старый контракт завершался летом 2024 года.

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По информации Фабрицио Романо, в контракте прописана сумма отступных - 175 миллионов евро. Зарплата игрока составит пять миллионов + 2 миллиона в виде бонусов. Он также получил от клуба подписной бонус.

Рафаэль Леау стал игроком Милана летом 2019 года, перейдя из французского Лилля за 29,5 миллиона.

За четыре года в составе "дьяволов" 23-летний игрок принял участие в 162 матчах, в которых отметился 41 голом и 36 результативными передачами.

В сезоне-2021/22 он помог Милану стать чемпионом Италии, заодно выиграв награду лучшего игрока всей кампании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А рафаэль леау

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