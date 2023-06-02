Ибрагимович не планирует завершать карьеру, получив предложение от Монцы

По окончанию нынешнего сезона подойдет к концу контракт Златана Ибрагимовича с Миланом.

За весь год форвард принял участие всего в четырех матчах из-за травм. "Россонери" не собираются предлагать 41-летнему шведу новое соглашение. Однако у него есть вариант продолжения карьеры.

"Монца сказала мне, что у нее есть контракт для меня. Но я игрок Милана и я горжусь этим. Я не из тех, кто сдается. Думаю, у меня еще есть, что дать футболу. Думаю ли я о том, чтобы уйти? Нет. Продолжу ли я играть? Да", - цитирует Златана Daily Mail.

"Но я должен найти баланс, как и в жизни. Если у вас нет спокойствия, стабильности, вы бомба, а бомбы взрываются. Каждый раз, как я возвращаюсь, я чувствую себя как Супермен, но у меня должен быть баланс".

Ранее стало известно, что уход Марко Асенсио из мадридского Реала напрямую повлияет на трансферную компанию Милана, так как итальянцы не смогут сохранить игрока основного состава.