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Ибрагимович не планирует завершать карьеру, получив предложение от Монцы

Златан собирается провести еще один сезон в Серии А.
Сегодня, 17:23
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

По окончанию нынешнего сезона подойдет к концу контракт Златана Ибрагимовича с Миланом.

За весь год форвард принял участие всего в четырех матчах из-за травм. "Россонери" не собираются предлагать 41-летнему шведу новое соглашение. Однако у него есть вариант продолжения карьеры.

"Монца сказала мне, что у нее есть контракт для меня. Но я игрок Милана и я горжусь этим. Я не из тех, кто сдается. Думаю, у меня еще есть, что дать футболу. Думаю ли я о том, чтобы уйти? Нет. Продолжу ли я играть? Да", - цитирует Златана Daily Mail.

"Но я должен найти баланс, как и в жизни. Если у вас нет спокойствия, стабильности, вы бомба, а бомбы взрываются. Каждый раз, как я возвращаюсь, я чувствую себя как Супермен, но у меня должен быть баланс".

Ранее стало известно, что уход Марко Асенсио из мадридского Реала напрямую повлияет на трансферную компанию Милана, так как итальянцы не смогут сохранить игрока основного состава.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан монца Златан Ибрагимович Серия А

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