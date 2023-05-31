Уход Асенсио из Реала повлияет на трансферную кампанию Милана

Отказ испанца продлевать контракт со "сливочными" может запустить цепную реакцию.

Несколькими днями ранее Марко Асенсио отказался от нового контракта с Реалом, настроившись покинуть Мадрид.

Это решение испанца напрямую повлияет на судьбы других футболистов.

Как сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло, решение Асенсио может нарушить планы Милана по выкупу контракта Браима Диаса.

Футболист хочет остаться в Италии, а "россонери" готовы заплатить за него 18-20 миллионов евро. Однако из-за ухода Асенсио Реал может оставить Диаса в составе после того, как он вернется из аренды.

👉#BrahimDiaz, giorni di decisioni. Il #Milan vorrebbe acquistarlo per una cifra attorno ai 18-20 mln, ma il #RealMadrid potrebbe tenerlo in rosa dopo l'addio di #Asensio (Psg ma soprattutto Premier). Da questa scelta dipenderanno altri movimenti in zona offensiva del Milan.… — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 31, 2023

От дальнейших действий "бланкос" и Асенсио будет зависеть трансферная кампания "дьяволов" по укреплению атакующей линии команды.

При этом также отмечается, что вскоре Милан может объявить о переходе Даити Камады, который покинет франкфуртский Айнтрахт на правах свободного агента.