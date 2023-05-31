iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Уход Асенсио из Реала повлияет на трансферную кампанию Милана

Отказ испанца продлевать контракт со "сливочными" может запустить цепную реакцию.
Сегодня, 20:14
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Несколькими днями ранее Марко Асенсио отказался от нового контракта с Реалом, настроившись покинуть Мадрид.

Это решение испанца напрямую повлияет на судьбы других футболистов.

Как сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло, решение Асенсио может нарушить планы Милана по выкупу контракта Браима Диаса.

Футболист хочет остаться в Италии, а "россонери" готовы заплатить за него 18-20 миллионов евро. Однако из-за ухода Асенсио Реал может оставить Диаса в составе после того, как он вернется из аренды.

От дальнейших действий "бланкос" и Асенсио будет зависеть трансферная кампания "дьяволов" по укреплению атакующей линии команды.

При этом также отмечается, что вскоре Милан может объявить о переходе Даити Камады, который покинет франкфуртский Айнтрахт на правах свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Реал Мадрид Марко Асенсио браим диас

Статьи по теме

Реал может включить Менди в сделку по Кейну Реал может включить Менди в сделку по Кейну
Forbes назвал самый дорогой клуб мира Forbes назвал самый дорогой клуб мира
Реал находится в шаге от продления контракта с хавбеком клуба Реал находится в шаге от продления контракта с хавбеком клуба
Лунин может пополнить состав чемпиона Шотландии Лунин может пополнить состав чемпиона Шотландии
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа21:59
Минфин Британии расследует связи руководства Эвертона с росийским олигархом
Европа21:58
Тоттенхэм и Ньюкасл сражаются за звездный дуэт из Лестера
Лига Европы21:57
Севилья - Рома: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги Европы
Европа21:30
Манчестер Сити начал переговоры по трансферу полузащитника Челси
Формула 121:27
Формула-1 организует специальные детские трансляции
Украина20:58
Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль
Теннис20:50
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Гарсия вылетела
Теннис20:41
Ролан Гаррос (ATP): Алькарас и Циципас прошли дальше, Вавринка вылетел
Европа20:30
Спортинг исключил из состава своего дорогостоящего хавбека
Европа20:14
Уход Асенсио из Реала повлияет на трансферную кампанию Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK