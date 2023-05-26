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Футбол

Хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта

Асенсио покинет Мадрид и Испанию.
Сегодня, 20:29
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Марко Асенсио принял решение покинуть Реал по окончании сезона, утверждает Relevo.

27-летний атакующий хавбек вел с клубом переговоры о продлении контракта примерно с зимы, но в итоге отклонил последнее предложение "сливочных".

Реал был готов не просто сохранить игрока, но и немного поднять ему зарплату, однако Марко хотел бы получить более важную роль в команде.

При этом издание утверждает, что у игрока уже есть предварительные договоренности с неназванных клубом, однако точно не испанским.

Напомним, что Марко Асенсио выступал за мадридский Реал с 2015 года, с тех провел 285 матчей, забил 61 гол и отличился 32 ассистами.

Ранее сообщалось, что в услугах Марко заинтересована Астон Вилла.


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