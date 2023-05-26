Хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта
Асенсио покинет Мадрид и Испанию.
Марко Асенсио принял решение покинуть Реал по окончании сезона, утверждает Relevo.
27-летний атакующий хавбек вел с клубом переговоры о продлении контракта примерно с зимы, но в итоге отклонил последнее предложение "сливочных".
Реал был готов не просто сохранить игрока, но и немного поднять ему зарплату, однако Марко хотел бы получить более важную роль в команде.
При этом издание утверждает, что у игрока уже есть предварительные договоренности с неназванных клубом, однако точно не испанским.
Напомним, что Марко Асенсио выступал за мадридский Реал с 2015 года, с тех провел 285 матчей, забил 61 гол и отличился 32 ассистами.
Ранее сообщалось, что в услугах Марко заинтересована Астон Вилла.