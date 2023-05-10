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Футбол

Астон Вилла готова предложить контракт вингеру Реала

При этом сам игрок желает остаться в Испании.
Вчера, 23:25
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Астон Вилла хочет подписать вингера мадридского Реала Марко Асенсио и предложит ему выгодную альтернативу продлению его пребывания в Испании, сообщает The Athletic.

У 27-летнего футболиста истекает контракт в конце нынешнего сезона сезона, и он хочет остаться на родине, но окончательное решение пока еще не принял. Англичане продолжают внимательно следить за ситуацией.

Главный тренер вилланов Унаи Эмери заинтересован в усилении своей атакующей линии и видит в Асенсио игрока, который может значительно улучшить команду.

Асенсио является клиентом агента Жорже Мендеша, с которым у Виллы тесные отношения через Эмери и совладельца клуба Нассефа Савириса.

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Ряд других клубов АПЛ и Серии А также заинтересованы в испанце, поскольку он может достаться им бесплатно.

В нынешнем сезоне Марко Асенсио принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Реал Мадрид Марко Асенсио

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