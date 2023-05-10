Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема

Мадридский Реал готовится к загруженному летнему трансферному окну.

Как сообщает The Telegraph, "бланкос" хотят воспользоваться неопределенностью в ПСЖ, чтобы попытаться приобрести Килиана Мбаппе.

Реал готов возобновить свою погоню за 24-летним французом, которого они так желали переманить год назад.

ПСЖ находится на грани победы в Лиге 1, но в ближайшие месяцы его ждут перемены, поскольку у Лионеля Месси истекает контракт и маловероятно, что он будет продлен. Также неизвестна судьба Неймара, которого недолюбливают фанаты.

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Также Мбаппе не раз конфликтовал с самим клубом, в том числе по вопросу авторских прав на его изображение.

При этом Реал считается фаворитом в подписании хавбека дортмундской Боруссии Джуда Беллингема.

Сообщается, что покупка обоих футболистов приведет к рекордным тратам "сливочных", которые намерены построить новую команду вокруг их двоих, что позволит им доминировать в Европе ближайшее десятилетие.