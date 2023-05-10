iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема

"Королевский клуб" намерен испытать терпение ПСЖ.
Сегодня, 21:40
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал готовится к загруженному летнему трансферному окну.

Как сообщает The Telegraph, "бланкос" хотят воспользоваться неопределенностью в ПСЖ, чтобы попытаться приобрести Килиана Мбаппе.

Реал готов возобновить свою погоню за 24-летним французом, которого они так желали переманить год назад.

ПСЖ находится на грани победы в Лиге 1, но в ближайшие месяцы его ждут перемены, поскольку у Лионеля Месси истекает контракт и маловероятно, что он будет продлен. Также неизвестна судьба Неймара, которого недолюбливают фанаты.

Читай также: Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити

Также Мбаппе не раз конфликтовал с самим клубом, в том числе по вопросу авторских прав на его изображение.

При этом Реал считается фаворитом в подписании хавбека дортмундской Боруссии Джуда Беллингема.

Сообщается, что покупка обоих футболистов приведет к рекордным тратам "сливочных", которые намерены построить новую команду вокруг их двоих, что позволит им доминировать в Европе ближайшее десятилетие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Килиан Мбаппе джуд беллингем

Статьи по теме

Хавбек ПСЖ намерен перейти в Ювентус из-за критики фанатов клуба в его адрес Хавбек ПСЖ намерен перейти в Ювентус из-за критики фанатов клуба в его адрес
Моуриньо прокомментировал слухи о назначении в ПСЖ Моуриньо прокомментировал слухи о назначении в ПСЖ
Анчелотти: Игра получилась хорошей, мы счастливы. У нас большая мотивация Анчелотти: Игра получилась хорошей, мы счастливы. У нас большая мотивация
Модрич - о Манчестер Сити: У них мало что получалось Модрич - о Манчестер Сити: У них мало что получалось
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:54
Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов
Европа22:49
Джеко стал седьмым игроком, забившим 20+ голов в ЛЧ после 30
НБА22:42
Яннис впервые отреагировал на увольнение Буденхольцера из Милуоки
Лига Чемпионов22:35
Шевченко присутствует на матче Милан - Интер вместе с Джоковичем
Европа22:20
Определилась дата судебного решения о 15-очковом штрафе Ювентуса
Формула 121:59
Стало известно, когда Риккардо вернется за руль болида Формулы 1
Европа21:58
Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны
Лига Чемпионов21:54
Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 10.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:40
Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема
Европа21:30
Хавбек ПСЖ намерен перейти в Ювентус из-за критики фанатов клуба в его адрес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK