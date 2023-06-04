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Как жить дальше: ПСЖ постепенно теряет фан-базу после объявления об уходе Месси

Ожидаемый исход конца сотрудничества клуба и аргентинца.
Сегодня, 22:39
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Последние несколько дней в европейском футболе получились очень насыщенными на события, главным из которых стало объявление ПСЖ о том, что Лионель Месси покинет команду по истечению срока действия его контракта.

И пока одни фанаты спорят о том, куда же аргентинец направится дальше, личные фанаты футболиста устроили вполне ожидаемую акцию "Прощай, ПСЖ" в социальных сетях французов.

Как сообщает SPORTbible, до того, как ПСЖ объявил о расставании с Месси, на аккаунт клуба в Instagram были подписаны 70,4 миллиона человек.

Теперь же это количество значительно сократилось - за прошедшие сутки от аккаунта парижан отписались почти 1,5 миллиона человек.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

В ближайшее время стоит ожидать еще больший отток фанатов Лионеля и их миграцию на аккаунты клуба, который заключит с ним следующий контракт.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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