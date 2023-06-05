Мальдини покинет Милан из-за конфликта с президентом клуба, Пиоли под угрозой увольнения
Паоло Мальдини в ближайшее время покинет должность технического директора Милана, сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло.
Всему виной конфликт с владельцем клуба Джерри Кардинале - легенда "россонери" недовольна бюджетом, который Кардинале собирается выделить на летнюю трансферную кампанию.
#Milan e Paolo #Maldini verso la separazione— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 5, 2023
По информации различных источников, вместе с Мальдини уйдет и спортивный директор.Фредерик Массара. Также под угрозой увольнения оказался главный тренер Стефано Пиоли, и это несмотря на недавнее продление контракта с ним.
Ожидается, что делами на трансферном рынке будет заниматься исполнительный директор Джорджо Фурлани. При этом сам Кардинале планирует больше участвовать в трансферных делах клуба.
😮 #Milan senza #Maldini e #Massara? Non sarebbero sostituiti: #Cardinale più presente, mercato a #Furlani— Milan Zone (@theMilanZone_) June 5, 2023
via @Gazzetta_it
Паоло Мальдини стал техническим директором Милана летом 2019 года. В паре с Массарой он собрал тот состав "россонери", который в сезоне-2021/22 стал чемпионом Италии - первое чемпионство клуба с 2011 года.