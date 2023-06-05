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Мальдини покинет Милан из-за конфликта с президентом клуба, Пиоли под угрозой увольнения

Многолетний капитан и легенда "россонери", который собрал чемпионский состав, будет вынужден второй раз уйти из клуба.
Вчера, 23:20
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images

Паоло Мальдини в ближайшее время покинет должность технического директора Милана, сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло.

Всему виной конфликт с владельцем клуба Джерри Кардинале - легенда "россонери" недовольна бюджетом, который Кардинале собирается выделить на летнюю трансферную кампанию.

По информации различных источников, вместе с Мальдини уйдет и спортивный директор.Фредерик Массара. Также под угрозой увольнения оказался главный тренер Стефано Пиоли, и это несмотря на недавнее продление контракта с ним.

Ожидается, что делами на трансферном рынке будет заниматься исполнительный директор Джорджо Фурлани. При этом сам Кардинале планирует больше участвовать в трансферных делах клуба.

Паоло Мальдини стал техническим директором Милана летом 2019 года. В паре с Массарой он собрал тот состав "россонери", который в сезоне-2021/22 стал чемпионом Италии - первое чемпионство клуба с 2011 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли Паоло Мальдини Джерри Кардинале Фредерик Массара

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