Мальдини покинет Милан из-за конфликта с президентом клуба, Пиоли под угрозой увольнения

Многолетний капитан и легенда "россонери", который собрал чемпионский состав, будет вынужден второй раз уйти из клуба.

Паоло Мальдини в ближайшее время покинет должность технического директора Милана, сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло.

Всему виной конфликт с владельцем клуба Джерри Кардинале - легенда "россонери" недовольна бюджетом, который Кардинале собирается выделить на летнюю трансферную кампанию.

По информации различных источников, вместе с Мальдини уйдет и спортивный директор.Фредерик Массара. Также под угрозой увольнения оказался главный тренер Стефано Пиоли, и это несмотря на недавнее продление контракта с ним.

Ожидается, что делами на трансферном рынке будет заниматься исполнительный директор Джорджо Фурлани. При этом сам Кардинале планирует больше участвовать в трансферных делах клуба.

Паоло Мальдини стал техническим директором Милана летом 2019 года. В паре с Массарой он собрал тот состав "россонери", который в сезоне-2021/22 стал чемпионом Италии - первое чемпионство клуба с 2011 года.