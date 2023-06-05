В руководстве Милана конфликт интересов - Мальдини может покинуть клуб

Сезон только закончился, а страсти на Сан-Сиро начали разгораться с еще большей силой.

В понедельник, 5 июня, состоялась встреча между владельцем Милана Джерри Кардинале и техническим директором Паоло Мальдини.

На ней также должны были присутствовать спортивный директор Фредерик Массара и исполнительный директор Джорджо Фурлани, но они отсутствовали.

Встреча не была идеальной. Как сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло, она может привести к тому, что Мальдини покинет свою должность.

По информации источника, судьба Паоло Мальдини решится в самое ближайшее время.

Dopo il faccia a faccia di stamattina tra #Cardinale e #Maldini c'e una fase interlocutoria, dove tutte le ipotesi sono su tavolo. Dalla separazione al proseguire insieme. La decisione dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Oggi non sono previste comunicazioni. Nessun commento da… — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 5, 2023

Читай также: Ибрагимович: Будь Райола жив, я бы продолжил играть - ему бы понравились комиссионные

Кардинале и Мальдини обсуждали не столько трансферную политику "россонери" на это лето, сколько их разногласия в видении будущего клуба. Мнения Кардинале и Мальдини достаточно сильно различаются.

Пока легенда Милана публично заявляет о том, что руководство должно инвестировать в команду больше денег, чем это было прошлым летом, новый владелец желает покупать молодых и дешевых игроков, которых потом можно будет перепродать.

При этом Кардинале хочет, чтобы его слово учитывалось при покупке игроков. Также обсуждалась автономия руководства.

Напомним, что после последнего матча сезона форвард Милана Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.