iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ибрагимович: Будь Райола жив, я бы продолжил играть - ему бы понравились комиссионные

Златан с шуткой вспомнил своего бывшего агента, с которым его связывала не только профессия.
Сегодня, 17:45
Златан Ибрагимович и Мино Райола / Getty Images
Златан Ибрагимович и Мино Райола / Getty Images

Во время пресс-конференции, посвященной завершению карьеры, Златан Ибрагимович поделился мыслями о своем бывшем агенте и друге Мино Райоле.

Швед заявил, что он не ушел бы из футбола, если бы Райола был жив.

"С Мино я делился всем, о футболе и жизни вне футбола. После его смерти футбол для меня изменился. Если бы он был еще здесь, я бы продолжил играть. Ему бы понравились его комиссионные. Прости, Мино, но это правда", - цитирует Златана Milan Zone.

Мино Райола и Златан Ибрагимович работали вместе практически всю профессиональную карьеру шведа вплоть до смерти футбольного агента 30 апреля 2022 года.

Напомним, что во время церемонии прощания болельщики Вероны, с которой играл Милан в 38-м туре Серии А, решили освистать Ибрагимовича. Но он нашел отличный способ их заткнуть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович Мино Райола

Статьи по теме

Ибрагимович рассказал, когда решил завершить карьеру Ибрагимович рассказал, когда решил завершить карьеру
Ибрагимович объявил о завершении карьеры Ибрагимович объявил о завершении карьеры
"GODbye": фанаты Милана попрощались с Ибрагимовичем "GODbye": фанаты Милана попрощались с Ибрагимовичем
Ибрагимович не планирует завершать карьеру, получив предложение от Монцы Ибрагимович не планирует завершать карьеру, получив предложение от Монцы
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина18:47
Бартулович вслед за Ковальцом покинул Ингулец
Европа18:36
"Мы отдали все силы": Цыганков подвел итоги сезона
Киберспорт18:29
Monte объявили о временной замене SDY на украинского люксембуржца
Сборные18:22
Эдвардс, Ривз и Брансон сыграют за сборную США на чемпионате мира-2023
Формула 118:04
Хэмилтон намекнул, когда он может подписать новый контракт с Мерседесом
Формула 117:54
Двукратный чемпион Индикара раскритиковал Формулу-1
Европа17:45
Ибрагимович: Будь Райола жив, я бы продолжил играть - ему бы понравились комиссионные
Европа17:24
Бускетс: Играть в Европе не хочу
Европа17:21
Ливерпуль готов включиться в гонку за хавбека Барселоны
Европа17:07
В следующем сезоне Ярмолюк будет играть за первую команду Брентфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK