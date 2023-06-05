Ибрагимович: Будь Райола жив, я бы продолжил играть - ему бы понравились комиссионные

Златан с шуткой вспомнил своего бывшего агента, с которым его связывала не только профессия.

Во время пресс-конференции, посвященной завершению карьеры, Златан Ибрагимович поделился мыслями о своем бывшем агенте и друге Мино Райоле.

Швед заявил, что он не ушел бы из футбола, если бы Райола был жив.

"С Мино я делился всем, о футболе и жизни вне футбола. После его смерти футбол для меня изменился. Если бы он был еще здесь, я бы продолжил играть. Ему бы понравились его комиссионные. Прости, Мино, но это правда", - цитирует Златана Milan Zone.

Мино Райола и Златан Ибрагимович работали вместе практически всю профессиональную карьеру шведа вплоть до смерти футбольного агента 30 апреля 2022 года.

Напомним, что во время церемонии прощания болельщики Вероны, с которой играл Милан в 38-м туре Серии А, решили освистать Ибрагимовича. Но он нашел отличный способ их заткнуть.