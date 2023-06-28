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Украина U-21 - Испания U-21 2:2 видео голов и лучших моментов матча

ISPORT представляет обзор поединка между украинской и испанской молодежками.
Сегодня, 07:18
УАФ
УАФ

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы среди молодежи у сборной Украины был шанс обыграть Испанию, но на последних минутах пропустил гол и в итоге занял вторую строчку.

Тем не менее, два гола украинцы смогли забить серьезному противнику.

Уже сегодня, 28 июня, Украина узнает своего соперника по плей-оффу, которым с большой долей вероятности станет команда Франции.

Испания U-21 Украина U-21 2:2
Голы: Желизко, 49 (аг.), Руис, 90 – Вьюник, 43, Судаков, 81 (пен.)

Испания U-21: Агирресабала (Роман, 46) – Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес – Бернабе Гарсия (Вейга, 82), Сансет (Руис, 63), Барренечеа (Родри, 73), Орос, Рикельме – Камельо (Бланко 63).

Украина U-21: Нещерет – Лях, Салюк, Сирота, Овчаренко (Сыч, 46) – Очеретько (Судаков, 73), Желизко, Криськив (Бражко, 63) – Назаренко (Сикан, 73), Вьюнник, Брагару (Кащук) , 63).

Предупреждение: Криськив.


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