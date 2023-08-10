АПЛ может отказаться от зимней паузы

Английская Премьер-лига намерена серьезно изменить календарь с сезона-2024/25.

Об этом рассказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс, который отметил, что для процветания лиги и кубковых соревнований нужны изменения.

В частности функционер подчеркнул, что в мире футбола многое меняется, ЧМ расширяется, и в целом еврпейских матчей становится больше. А знаичт нужно меняться и АПЛ.

"Это будет последний сезон с привычным календарем международных матчей, когда Премьер-Лига стартует в определенный уик-энд, у финала Кубка Англии свой уик-энд, затем финал Лиги Чемпионов, а также есть перерыв среди сезона.

Многое изменится из-за дополнительных дат для европейских матчей. Мы также очень хорошо осознаем изменения в соревнованиях ФИФА. Чемпионат мира расширяется, добавится дополнительный матч на групповом этапе. Это неизбежно займет больше места в календаре", - заявил Мастерс.

Напомним, что ранее АПЛ также изменила правила относительно компесированного времени.

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