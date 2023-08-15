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Судьи, не поставившие пенальти в ворота МЮ, пропустят второй тур

Включая арбитров ВАР.
Сегодня, 14:41
Саймон Хупер / Getty Images
Саймон Хупер / Getty Images

Судейская бригада, которая вчера работала на матче Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, не была назначена на матчи второго тура, сообщает Sky Sports.

Напомним, в стартовом туре МЮ с трудом одолел "волков". В самой концовке матч Онана жестко сыграл на выходе, однако рефери не усмотрел в эпизоде пенальти.

В итоге, главный арбитр того матча Саймон Хупер, а также судьи Майкл Солсбери и Ричард Уэст, работавшие в роли ВАР и АВАР, не будут работать во втором туре АПЛ.

Пока они попросту не получили назначение на матч второго тура, но по итогу судейский корпус может отстранить их на больший срок.

Отметим, что главному тренеру Вулверхэмптона судьи принесли свои извинения после матча.

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