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Судьи признали, что Вулвс должны были бить пенальти в матче с МЮ

Однако кроме извинений команда ничего не получила.
Сегодня, 09:32
Гари О’Нил / Getty Images
Гари О’Нил / Getty Images

Главный тренер Вулверхэмптона Гари О’Нил рассказал, что судьи признали, что его команда заработала пенальти.

Напомним, вчера в рамках первого тура АПЛ МЮ обыграл "волков", однако на 97-й минуте Андре Онана снес Сашу Калайджича, однако арбитр не стал ставить пенальти.

Один из руководителей судейского корпуса АПЛ Джонатан Мосс после матча извинился перед О’Нилом, признав судейскую ошибку. 

"Джонатан Мосс сказал, что это чистейший пенальти. Отдам ему справедливость, он извинился. Я провел с ним много времени сегодня, чтобы понять новые трактовки, пытаясь при этом не получить первую желтую в карьере. С этим я не справился.

Но спасибо Джону: он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию.

Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой", – сказал О’Нил.

Ранее также сообщалось, что мадридский Атлетико отказался от обмена с Барселоной.

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