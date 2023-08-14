Атлетико отказал Барселоне в обмене футболистами
"Матрасники" не хотят включать еще игроков в сделку по Жоао Феликсу..
Атлетико отказался обмениваться с Барселоной игроками группы атаки.
Как сообщает Relevo, каталонцы попытались включить Ансу Фати в сделку по Жоао Феликсу. "Матрасники" ответили на это отказом.
В планах столичного клуба либо отдать игрока в аренду с обязательством выкупа, либо продать, не включая в сделку других игроков.
Сам Фати хотел бы остаться в стане "сине-гранатовых", а не покидать команду, которая воспитала его и дала путевку во взрослый футбол.
Отметим, ранее сообщалось, что защитник Барселоны станет одноклубником Роналду.