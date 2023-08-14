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Атлетико отказал Барселоне в обмене футболистами

"Матрасники" не хотят включать еще игроков в сделку по Жоао Феликсу..
Вчера, 23:06
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Атлетико отказался обмениваться с Барселоной игроками группы атаки.

Как сообщает Relevo, каталонцы попытались включить Ансу Фати в сделку по Жоао Феликсу. "Матрасники" ответили на это отказом.

В планах столичного клуба либо отдать игрока в аренду с обязательством выкупа, либо продать, не включая в сделку других игроков.

Сам Фати хотел бы остаться в стане "сине-гранатовых", а не покидать команду, которая воспитала его и дала путевку во взрослый футбол.

Отметим, ранее сообщалось, что защитник Барселоны станет одноклубником Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико ансу фати

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