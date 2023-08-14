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Защитник Барселоны станет одноклубником Роналду

Лангле переедет в Саудовскую Аравию.
Вчера, 22:47
Клеман Лангле / Getty Images
Клеман Лангле / Getty Images

Центрбек Барселоны Клеман Лангле близок к переходу в Ан-Наср. Об этом сообщает издание The Athletic.

Пока сделка не согласована полностью, но стороны близки к тому, чтобы оформить данный трансфер. Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за француза 10 млн евро + 5 млн бонусов.

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Сам футболист был против перехода в Ан-Наср, однако руководство "сине-гранатовых" пытается уговорить футболиста на этот шаг.

Напомним, 27-летний француз провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды. Игрок отличился двумя ассистами в 26 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Клеман Лангле ан-наср

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