Дубль Роналду принес Ан-Насру победу в Кубке арабских чемпионов
В субботу, 12 августа, в рамках финала Кубка арабских чемпионов Аль-Хиляль встречался с Ан-Насром.
Команды с первых минут взяли высокий темп, пытаясь организовать опасный момент у чужих ворот. 45 минут прошли, к сожалению, без забитых мячей.
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Во второй половине встречи бразильский форвард Аль-Хиляля Микаэль вывел свой клуб вперед. Далее его команде повезло с рядом событий, в том числе у соперников удалили защитника Аль Амри.
Дело исправлять принялся форвард Криштиану Роналду. Португалец собрался с силами и забил гол на 74-й минуте, возобновив паритет.
Уже в экстра-тайме КриРо сумел вывести свою команду вперед. Этот гол принес Ан-Насру не только победу в матче, но и в турнире.
Статистика матча Аль-Хиляль - Ан-Наср
Аль-Хиляль - Ан-Наср 1:2
Голы: Микаэль, 51 - Роналду, 74, 98
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 15
Удары в створ: 5 - 12
Угловые: 3 - 4
Атаки: 92 - 80
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