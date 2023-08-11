Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Португалец на мгновение забыл, в какой стране он находится.

Несколькими днями ранее Криштиану Роналду вывел Ан-Наср в финал арабской Лиги чемпионов.

Форвард в матче против Аль-Шорта за 15 минут до конца встречи реализовал пенальти - его гол оказался единственным в тот день.

Как это обычно бывает, 38-летний португалец отпраздновал гол в своем фирменном стиле, перед этим перекрестившись.

Как сообщает TelecomAsia со ссылкой на Italy 24 Press News, Роналду могут арестовать.

Криштиану забыл про местные законы: дело в том, что в Саудовской Аравии запрещена демонстрация христианских жестов на публике - это считается преступлением.

Однако сообщается, что Роналду, скорее всего, избежит сурового наказания и получит предупреждение от клуба.

Напомним, что новый одноклубник португальца Садио Мане попал в неловкую ситуацию, не сумев назвать имя соперника своего клуба по финалу арабской Лиги чемпионов.

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