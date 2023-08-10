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"Не знаю команд": Мане не смог ответить, кто станет соперником Ан-Насра в финале Кубка арабских чемпионов

Сенегалец не изучал потенциальных соперников.
Сегодня, 00:16
Садио Мане
Садио Мане

Вингер Ан-Насра Садио Мане попал в курьезную ситуацию после полуфинала Кубка арабских чемпионов.

Сенегалец не сумел ответить на вопрос о потенциальном сопернике своей команде в финале турнира.

"Не знаю ни одну из команд", - сказал Мане на вопрос журналиста о том, кого он видит в качестве оппонента своего клуба в матче за трофей.

Отметим, что во втором полуфинале встретятся Аль-Шабаб и Аль-Хиляль. В свою очередь, Ан-Наср прошел в финал турнира благодаря голу Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане ан-наср

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