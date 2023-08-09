Гол Роналду с пенальти вывел Ан-Наср в финал Кубка арабских чемпионов
Португалец принес своей команде победу.
В среду, 9 августа, состоялся полуфинальный матч Кубка арабских чемпионов, в котором Аль-Шорта встречалась с Ан-Насром.
Исход встречи решил всего один забитый мяч. Голом с 11-метрового отличился форвард Криштиану Роналду на 75-й минуте.
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Таким образом, команда португальца сыграет в финале с победителем пары Аль-Хиляль - Аль-Шабаб.
Аль-Шорта - Ан-Наср 0:1
Гол: Роналду, 75 пенальти
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 3 - 5
Удары в створ: 0:2
Атаки: 87 - 98
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