Гол Роналду с пенальти вывел Ан-Наср в финал Кубка арабских чемпионов

В среду, 9 августа, состоялся полуфинальный матч Кубка арабских чемпионов, в котором Аль-Шорта встречалась с Ан-Насром.

Исход встречи решил всего один забитый мяч. Голом с 11-метрового отличился форвард Криштиану Роналду на 75-й минуте.

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Таким образом, команда португальца сыграет в финале с победителем пары Аль-Хиляль - Аль-Шабаб.

Аль-Шорта - Ан-Наср 0:1

Гол: Роналду, 75 пенальти

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 3 - 5

Удары в створ: 0:2

Атаки: 87 - 98

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