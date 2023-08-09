Мане поделился впечатлениями об игре с Роналду

Сенегалец счастлив оказался в одной команде с португальцем.

Нападающий Ан-Насра Мане считает форварда Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории.

"Криштиану один из лучших игроков в истории, если не самый лучший, конечно. Он облегчает мне задачу.

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И Талиска, и другие ребята – все они отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе со всеми этими ребятами, чтобы сделать клуб по-настоящему успешным", – сказал Мане в интервью Arab News.

Напомним, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года, а заработная плата составила 40 миллионов евро в год. Бавария получила за своего вингера около 30 миллионов евро.

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