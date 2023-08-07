Пиар-менеджер Мане "проехался" по Баварии, припомнив расовый скандал с Сане

Недавно Садио Мане стал игроком саудовского Ан-Насра, перейдя из мюнхенской Баварии за 30 миллионов евро.

Единственный год сенегальца в Германии получился совсем не таким, каким его представляли все, кто был заинтересован в трансфере футболиста из Ливерпуля.

О сложной жизни Мане в мюнхенском коллективе рассказал пиар-менеджер игрока Бакари Сиссе.

"Все, кто знаком с европейским футболом, знают, что Лерой Сане очень снисходительный парень, а Садио очень спокойный, что он демонстрировал везде, где играл. Сане перешел границы", - цитирует Сиссе Bayern & Germany.

"О том, что произошло между ними, было сказано много лжи. Много "грязных" вещей появилось в немецкой прессе. Они встали на сторону Сане против Садио. Они сказали, что Садио был оштрафован на 500 тысяч евро, что является ложью".

Источник: Getty Images

"Сане извинился перед Садио после инцидента. Почему? Потому что он знал, что это он облажался. Садио принял его извинения, но сказал ему, что это больше не должно повториться".

"Правда ли, что Сане оскорблял Мане на расовой почве, а Бавария покрывала и защищала его? Да, это так. Я не могу вдаваться в некоторые подробности. Вот почему я сказал, что со стороны Баварии это была неблагодарность. Это безумие!".

Сиссе рассказал, что Томас Тухель хотел сделать ставку на Мане, но руководство было против такого решения тренера.

"Когда был назначен Тухель, он впервые встретился с Садио после перерыва на матчи сборной. Он сказал ему, что рад видеть его в команде и что он будет играть важную роль, но он не знал что руководство приняло другое решение".

"Они (руководство) сказали Тухелю, что Садио не должен играть, потому что он уехал играть за Сенегал. Боссы сказали Садио, что ему не следует ехать в сборную, потому что он только что вернулся после травмы. Для Садио сборная превыше всего".

Источник: Getty Images

"Это было неблагодарно со стороны руководства. Тухель принял их решение. После окончания сезона он встретился с Садио и сказал ему: "Извини, я обещал, что ты будешь играть, но боссы сказали мне не выпускать тебя".

"Это было не футбольное решение. Тухель играл роль марионетки. Баварией управляет не Тухель, Баварией управляют старики на трибунах. Наблюдательный совет хотел его и одобрил подписание год назад. Теперь, после его травмы, они решили, что он должен уйти".

Менеджер футболиста также раскритиковал руководство "ротен", которое запустило информацию в СМИ, что клуб готов продать Мане, после чего оно подняло цену на игрока.

"Садио был профессионалом до самого конца, но люди, ответственные за Баварию, были несправедливы. Сначала они пустили слухи в СМИ, что клуб готов продать его за 20 миллионов. Но после того, как он вернулся к тренировкам, они увидели, что он в порядке, и повысили цену до 30 миллионов".

"Если цвет кожи Садио Мане беспокоил Лероя Сане, он также беспокоил людей, ответственных за Баварию, потому что они не понимали, почему им придется платить такие деньги этому парню".

Ранее пиар-менеджер Садио Мане рассказал о том, что в Баварии не понимали, почему клуб должен платить сенегальцу такую большую зарплату.

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