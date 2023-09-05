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Сидорчук: Киев - это часть моей жизни. Теперь я вынужден говорить о нем в прошлом времени

Уже бывший игрок Динамо попрощался с клубом.
Сегодня, 18:15
Сергей Сидорчук / Вестерло
Сергей Сидорчук / Вестерло

Уже бывший полузащитник и капитан Динамо Киев Сергей Сидорчук подсуммировал свой период пребывания в клубе.

По словам Сидорчука, украинская столица стала частью его жизни, о которой он теперь вынужден говорить в прошлом времени.

Киев - это мы. Киев - это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о нем в прошедшем времени.

В 2012 году я пришел в легендарный клуб Динамо. Сбылась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за бело-синих. Началась моя динамовская история.

В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.

Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли.

Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.

За все годы в клубе я не считал нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье.

И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни команде, которую люблю. ⠀ Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. И спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие. Вы в сердце навсегда. Спасибо", - написал футболист в своем Instagram.

Напомним, Сергей стал игроком аутсайдера чемпионата Бельгии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Сидорчук Вестерло

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