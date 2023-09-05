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Официально: Сидорчук ушел в бельгийский клуб

Многолетний капитан Динамо стал футболистом Вестерло.
Сегодня, 17:41
Сергей Сидорчук / FC Dynamo Kyiv
Сергей Сидорчук / FC Dynamo Kyiv

Футболист сборной Украины Сергей Сидорчук перешел в чемпионат Бельгии.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", хавбек стал футболистом Вестерло. Сергей обратился к руководству клуба с просьбой согласится на предложение бельгийского клуба.

Учитывая заслуги Сидорчука перед клубом, боссы Динамо пошли на встречу игроку и позволили ему начать новый этап карьеры.

В составе украинского гранда полузащитник играл с 2013 по 2023 год. За это время он провел 327 матчей, забив 21 гол во всех турнирах. Украинец успел завоевать 3 чемпионства Украины, 4 Кубка и 4 Суперкубка.

Ранее трансфер Сидорчука в Вестерло прокомментировал Игорь Суркис.

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