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Капитан Динамо покинет клуб - источник

Сегодня пресс-служба киевлян должна объявить о переходе игрока в чемпионат Бельгии.
Сегодня, 16:18
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук

В киевском Динамо планируется неожиданный трансфер на выход.

Как сообщает портал Динамомания, стан "бело-синих" покинет многолетний капитан команды Сергей Сидорчук. О трансфере сегодня должны объявить.

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Позже Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке подтвердил эту информацию. Игрок перейдет в Вестерло.

"Динамо не заработает на этом трансфере больших денег. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном.

Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену - есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", - сказал Суркис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сергей Сидорчук

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