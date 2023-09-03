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Венгерский клуб подписал центрбэка, которым интересовалось Динамо

Исмаэль Аанеба перешел в Ференцварош.
Сегодня, 14:49
Исмаэль Аанеба
Исмаэль Аанеба

Венгерский Ференцварош усилил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "фради", местный гранд подписал Исмаэля Аанеба. Переход состоялся на правах свободного агента.

Детали контракта экс-футболиста французского Сошо и чемпиона Венгрии на данный момент остаются неизвестными.

Французские СМИ ранее сообщали, что в гонке за игрока фаворитом было киевское Динамо, но Ференцварош все же обогнал украинский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Ференцварош

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