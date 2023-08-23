Динамо рассматривает возможность подписания защитника из Франции
Киевский клуб хочет усилить оборону.
Динамо рассматривает возможность подписания защитника Исмаэля Аанеба. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Киевский клуб ведет переговоры о подписании французского центрбека. Футболист пока находится в статусе свободного агента.
Читай также: Соперник Динамо отказался от идеи подписания Серхио Рамоса
На игрока также претендуют Ференцварош, Мальорка и Лас-Пальмас, но украинский коллектив лидирует в данной гонке гонке.
Напомним, последним клубом Аанеба был Сошо, за который он в общем счете провел 67 матчей, отдав 7 результативных передач.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!