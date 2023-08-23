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Динамо рассматривает возможность подписания защитника из Франции

Киевский клуб хочет усилить оборону.
Сегодня, 12:20
Исмаэль Аанеба / L'Equipe
Исмаэль Аанеба / L'Equipe

Динамо рассматривает возможность подписания защитника Исмаэля Аанеба. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Киевский клуб ведет переговоры о подписании французского центрбека. Футболист пока находится в статусе свободного агента.

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На игрока также претендуют Ференцварош, Мальорка и Лас-Пальмас, но украинский коллектив лидирует в данной гонке гонке.

Напомним, последним клубом Аанеба был Сошо, за который он в общем счете провел 67 матчей, отдав 7 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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