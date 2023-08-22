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Соперник Динамо отказался от идеи подписания Серхио Рамоса

Именитый испанский футболист продолжит поиски новой команды.
Сегодня, 17:50
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

У известного испанского защитника Серхио Рамоса, пребывающего в статусе свободного агента, сорвался вариант с переходом в турецкий Бешикташ, который будет противостоять киевскому Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Черные орлы" контактировали с 37-летним футболистом, но после на своем официальном сайте сообщили о прекращении переговоров.

Турецкий клуб отказался от сотрудничества с испанским защитником из-за разногласий по финансовым вопросам.

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По тем же причинам Бешикташ прекратил переговоры с бразильцем Андерсоном Талиской.

Напомним, что Рамос этим летом покинул ПСЖ в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник провел в составе парижской команды 45 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее интерес к Рамосу также приписывали турецкому Галатасараю и ряду клубов из Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы бешикташ Серхио Рамос

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