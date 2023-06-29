Рамос получил несколько "очень щедрых" предложений из Саудовской Аравии

Испанский защитник может последовать примеру своих коллег по цеху и переехать в Азию.

В конце прошлого сезона ПСЖ объявил, что Серхио Рамос покинет французский клуб в статусе свободного агента.

С того момента прошел практически месяц, но 37-летний испанец так и не нашел себе новую команду. При этом у него есть варианты продолжения карьеры.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, сейчас на руках у Рамоса есть несколько очень щедрых предложений из Саудовской Аравии. Названия клубов, которые предложили ему контракт, остаются неизвестными.

Однако такое развитие карьеры не входит в планы игрока - Рамос по-прежнему хочет вернуться в родную Севилью, в которой он начал свою профессиональную карьеру.

Sergio #Ramos has received 2 very rich bids from Saudi Arabia’s clubs, but his dream is to return to #Sevilla. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2023

В прошедшем сезоне Серхио Рамос принял участие в 45 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.